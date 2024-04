(Di venerdì 26 aprile 2024) Si parte: due tornei importanti, la serie B1 maschile e la B2 femminile, quasi due mesi di competizione per le prime squadre delloMontecatini. Si inizia domenica prossima 28 aprile, si finirà domenica 16 giugno la fase regolare deidi tennis. Gli uomini, ripescati in B1, debutteranno a Viserba di Rimini, le donne esordiranno sui campi di casa contro Pistoia. I maschi del capitano non giocatore Daniele Balducci potranno contare su uno straniero, il francese Remi Boutillier, e su Leonardo Braccini, Marco e Lorenzo Balducci, Matteo Gribaldo, Alessio Pierotti e Matteo Bindi, un mix di giocatori giovani ed esperti. Obiettivo di partenza, la salvezza della categoria. Domenica 5 maggio ospiteranno Reggio Calabria, il 19 saranno di scena a Borgotrebbia nel piacentino, il 26 giocheranno davanti al pubblico amico ...

Campionati al via per lo sporting club - Il Tennis club Montecatini si prepara per due importanti tornei, con obiettivi di salvezza e promozione. Numerosi appuntamenti in calendario e soddisfazioni anche nel settore giovanile.

Continua a leggere>>

Tennis, conclusi i campionati provinciali giovanili con 64 team: 19 i promossi - Alla fase regionale ci vanno le squadre delle società: Eurosporting, Cornuda, Motta di Livenza, Junior Santa Lucia, Park Villorba, Istrana, sporting Life Center, Tennis club Via Olivera, Bigolino e Va ...

Continua a leggere>>

Odette Giuffrida: medaglia d'argento ai Campionati Europei di Judo a Zagabria - L'atleta del Gruppo Sportivo dell'Esercito, portata a 6 anni nella palestra del Talenti sporting club dal fratello Salvatore, si è fermata solo in finale al golden score (il tempo supplementare) ...

Continua a leggere>>