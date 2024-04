Calcio - preoccupazione delle Leghe europee | La crescita delle gare internazionali sovraccarica i calendari

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 26 aprile 2024) La ELA (European Leagues Association) ha rilasciato una nota dopo l’assemblea generale di Londra, in cui si è discusso con l’Uefa del futuro delcontinentale. Se da una parte lesi sono dette soddisfatte del sistema di distribuzione dei ricavi per il ciclo 2024-27, dall’altra è stato invece concordata con la Uefa una maggiore collaborazione “per gestire la transizione verso una serie significativamente più ampia di competizioni per club dal 2024-25 in poi“. E’ proprio il fittoo che spaventa le, preoccupate “per la pressione esercitata sulnazionale dall’introduzione di nuove competizionie dalla drammaticapartite ...