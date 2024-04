Basket DR1 Costoli esalta il Jolly Oggi sfida salvezza

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 26 aprile 2024) Il(28) sorride nell’anticipo di DR1. In via Primo Maggio la squadra di Gibertoni allunga nell’ultimo periodo, regolando 70-49 i bolognesi del Veni(30), trascinata dai 19 punti dialle 21 il programma apre con lo scontroa Villa Sesso trareggio (16) e la Benedetto 1964 Cento (18): se i padroni di casa vogliono allontanare il penultimo posto in graduatoria e chiudere una serie negativa che dura da 8 gare, quella odierna è l’occasione giusta. Alle 21,15 spazio al derby della Bassa, che al PalaMagnani mette di fronte Pallacanestro Reggiolo (28) e Nubilaria (8): i padroni di casa sono reduci dal blitz al supplementare di Anzola e vogliono la seconda vittoria consecutiva, al cospetto del fanalino di coda del torneo, ...