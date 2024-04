Baiardi - 70 anni allo stadio | Il mio è amore eterno

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 26 aprile 2024) Oltre settant’, a vivere in presa diretta i momenti belli e quelli brutti del Cesena, andando in trasferta e stringendo i denti durante i periodi degli acciacchi, senza mai rinunciare a esserci. Vittorio, 86compiuti, è tra i più longevi frequentatori dell’Orogel Stadium Dino Manuzzi., cosa ha fatto scattare la scintilla? "Il fatto che giocassi pure io a calcio, da ragazzino, nel Cesena. Ero bravo e non me lo dico mica da solo... (ride, divertito, battibeccando con la moglie dubbiosa, ma pure lei di ottimo umore, che gli sta a fianco, ndr). Ero un attaccante e ho pure fatto gol al Napoli". Da quanto va? "C’è da perdere il conto. Direi ben più di 70. Il mio posto è in ...