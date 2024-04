Aviaria - epidemia in bovini Usa ' da fine 2023 e più estesa di quanto si pensi'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

Milano, 26 apr. (Adnkronos Salute) - L'di virus dell'influenzaH5N1 ad alta patogenicità in corso tra le mucche da latte negli Stati Uniti sarebbe cominciata già alladell'anno scorso, quindi diversi mesi in anticipo rispetto al primo caso confermato dalle autorità sanitarie amarzo 2024, e probabilmente è piùdisi. Lo sottolinea un'analisi di Eric Topol, vice presidente esecutivo Scripps Research, fondatore e direttore Scripps Research Translational Institute, sui risultati del vertice a porte chiuse organizzato nei giorni scorsi dal Dipartimento dell'Agricoltura (Usda), dai Centers for Disease Control and Prevention (Cdc) e dalla Food and Drug Administration (Fda) per fare il punto sull'emergenza ...