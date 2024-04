ATP Madrid - Jannik Sinner sfida Casper Ruud in allenamento | cura dei dettagli in vista dell’esordio

(Di venerdì 26 aprile 2024)farà domani il suo esordio nel Masters1000 di. L’altoatesino è al via da testa di serie n.1 in questo torneo,la defezione del serbo Novak Djokovic, e si sta avvicinando all’esordio contro Lorenzo Sonego,ndo ogni minimoo. Come ha detto lui stesso in avvicinamento a questo torneo, la condizione non è scintillante., infatti, ha lavorato molto in palestra nella settimana a precedere il torneo nella capitale spagnola e anche in questi giorni spagnoli si dedica al lavoro atletico proprio nella consapevolezza che le priorità saranno dopo il 1000 alla Caja Magica. Certo, questo non vuol dire giocare per perdere o voler fare la vittima sacrificale. Di conseguenza, si è notato quantovoglia comprendere ...

Nella giornata di domani Jannik Sinner farà il proprio esordio nel Masters1000 di Madrid . L’altoatesino (n.2 del mondo) per la prima volta in carriera si presenta in un torneo della categoria 1000 da n.1 del seeding, cosa che tra l’altro non era mai accaduta per nessun tennista del Bel Paese. Ci ... Continua a leggere>>

Jannik Sinner è pronto al debutto sulla terra rossa di Madrid , dove sarà per la prima volta in assoluto la testa di serie numero uno grazie al ritiro di Novak Djokovic. Come tutte le teste di serie , l’altoatesino inizierà il suo percorso direttamente al secondo turno in cui troverà il connazionale ... Continua a leggere>>

Jannik sinner preso a ‘pallate’ da Jordan Thompson in allenamento: cosa è successo sulla terra rossa di madrid - Nella giornata di domani Jannik sinner farà il proprio esordio nel Masters1000 di madrid. L'altoatesino (n.2 del mondo) per la prima volta in carriera si ...

Continua a leggere>>

Niente "Tutto il calcio minuto per minuto", niente sinner: Radio Rai si ferma, i motivi - Sabato 27 aprile non andrà in onda lo storico programma 'Tutto il calcio minuto per minuto', ma nemmeno la cronaca del match di Jannik sinner.

Continua a leggere>>

ATP madrid, derby italiano all'esordio per sinner: quando e dove vederlo - sinner è pronto per fare il suo esordio agli ATP di madrid, entrerà in scena nel secondo turno. Le date del suo incontro non sono state ancora stabilite, ma una cosa è certa: debutterà al Masters 1000 ...

Continua a leggere>>