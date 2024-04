Arnaldi-Medvedev - orario ATP Madrid 2024 | programm - partite pri -a, -tv, streaming

Matteo Arnaldi se la vedrà contro Daniil Medvedev nel secondo turno del Masters 1000 di Madrid 2024, torneo di scena sui campi in terra rossa in altura della capitale spagnola. Il tennista azzurro ha esordito con una comoda vittoria in due set ai danni di O’Connell e ora sarà chiamato ad un ...

Continua a leggere>>