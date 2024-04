Android TV pone un grosso problema di sicurezza per Gmail

(Di venerdì 26 aprile 2024) Alcuni televisori conTV potrebbero esporre le e-mail del proprietario a eventuali ficcanaso lasciati soli in soggiorno. L'articolo proviene da Tutto

Quando esce Squad Busters gratis in Italia su iPhone e android - Scopriamo quando si potrà iniziare a giocare con il nuovo Squad Busters, gioco sviluppato dallo stesso team di Brawl Stars.

Continua a leggere>>

Smartphone economici a circa 200 euro: ecco i migliori del 2024 | VIDEO - Passiamo in rassegna i migliori smartphone economici attualmente in vendita, guardando sia alle nuove uscite sia a quelli in circolazione già da un po'.

Continua a leggere>>

La quota di attivazione di iPhone scende al minimo storico, android domina - Gli ultimi dati rivelano che l’iPhone ora rappresenta solo un terzo di tutte le nuove attivazioni di smartphone negli Stati Uniti.

Continua a leggere>>