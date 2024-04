Amici - chi è l’eliminato della sesta puntata | spunta il nome choc

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di venerdì 26 aprile 2024) News Tv. Ieri, giovedì 25 aprile, è stata registrata ladel serale di. Laandrà in onda domani, sabato 27 aprile a partire dalle 21:30, in prima serata, su Canale 5. Anticipazioni e spoiler però già circolano e c’è tanta curiosità da parte dei fan del programma, che vogliono scoprire chi lascerà il programma. Solitamente, coloro che forniscono le anticipazioni di, fanno i nomi dei due allievi che finiscono al ballottaggio senza svelare chi esce. È arrivata tuttavia una segnalazione, a proposito deldi. Di chi si tratta? (Continua dopo le foto) Leggi anche: Fedez, tristezza infinita per la cagnolina Paloma: cosa succede Leggi anche: Gene ...