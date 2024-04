(Di venerdì 26 aprile 2024) Il, specializzato in investimenti nel settore consumer, ha rilevato dalla ladiMilano, gruppo della cosmetica da oltre 800 milioni di euro di ricavi. La famiglia Percassi, che ha fondatonel 1997, manterrà una "partecipazione significativa" nella società. "Ci siamo aperti a una partnership con un investitore di rilevanza internazionale come L, che riteniamo potrà contribuire ad accelerare la crescita dia livello globale, mettendo a disposizione una vasta esperienza ed un ampio network nel settore della cosmetica", dichiara Antonio Percassi, che resterà presidente di

kiko Milano, Percassi cede la maggioranza a L Catterton: “Obiettivo Accelerare la crescita a livello globale” - Fondata a Bergamo nel 1997 da Antonio e Stefano Percassi, è uno dei più grandi marchi indipendenti di cosmetica al mondo ...

Continua a leggere>>

Al fondo L Catterton la maggioranza dei cosmetici di kiko - Il fondo L Catterton, specializzato in investimenti nel settore consumer, ha rilevato dalla la maggioranza di kiko Milano, gruppo della cosmetica da oltre 800 milioni di euro di ricavi. (ANSA) ...

Continua a leggere>>

kiko, Percassi cede la maggioranza al fondo L Catterton - MILANO – La cosmetica made in Italy di kiko si rifà il look e cambia proprietà. Il fondo L Catterton, specializzato in investimenti nel settore consumer, ha rilevato la maggioranza del gruppo della ...

Continua a leggere>>