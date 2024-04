Addio Baluganti - colonna della Misericordia dell’Antella

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 26 aprile 2024) Grande dolore fra i volontariper la scomparsa, due giorni fa all’età di 88 anni, di Micheleche, dalla sera prima, era ricoverato all’Ospedale di Ponte a Niccheri., negli ultimi 45 anni, è stato un punto di riferimento, per molti anche un "maestro" non solo di, ma di vita, ma soprattutto è stato un amico per la Confraternita e una persona stimatissima anche dalle altre associazioni con cui ci sono state collaborazioni, ultima all’Hub vaccinale a Grassina. "Lo salutiamo – ci tiene a sottolineare il Governatore Paolo Nencioni – con il nostro motto Iddio te ne renda merito. Maria Madre diti accompagni e aiuti noi nel nostro servizio anche a seguire, caro Michele, il tuo esempio di dedizione ...