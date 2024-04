5 giocatori del campionato pronti a trasferirsi nei club della Premier League quest’estate

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di venerdì 26 aprile 2024) Abbiamo tradotto per voi questo articolo: Un’emozionante stagione dista raggiungendo il suo culmine con Leicester City, Leeds United e Ipswich Town che puntano tutte ai due posti di promozione automatica. L’ultima settimanastagione vedrà anche una battaglia per gli ultimi posti nei playoff, con West Brom, Norwich City e Hull City in lizza per gli ultimi due stop-six. Si prevede un finale teso anche all’altra estremitàclassifica, con due Blackburn Rovers, Plymouth Argyle, Sheffield Wednesday, Birmingham City e Huddersfield Town che si uniranno a Rotherham nellaOne la prossima stagione. È stata una stagione prevedibilmente imprevedibile e lungo la strada abbiamo visto alcuni superbi artisti individuali. Ecco uno sguardo ai cinquedel ...