Zeppole golosissime | sono senza patate ne farina! Sono piaciute a tutti Hanno solo 195 kcal

Leggi tutta la notizia su donnaup

(Di giovedì 25 aprile 2024) Dei dolci che preparo in pochi minuti e cheleggeri, sani e nutrientilealla ricotta. Questefatte in casaperfette da mangiare in qualunque momento della giornata, anche a colazione ebuone proprio come quelle classiche. Si posmangiare tranquillamente anche se si segue un regime alimentare controllato o se semplicemente si desidera qualcosa di dolcemente sfiziosoesagerare e appesantire lo stomaco. I passaggi da portare a terminesemplicissimi e la videoricetta alla fine della pagina rende tutto praticamente elementare.alla ricotta: ingredienti e ...