WTA Madrid 2024 - Samsonova ha la meglio su Osak - favola Car -é, Gauff e Swiatek vanno spedite

(Di giovedì 25 aprile 2024) Si sono aperti i secondi turni nel tabellone femminile del WTA 1000 di(Spagna) sulla terra battuta della Caja Magica. Una giornata che presentava alcune partite intriganti: alla vigilia c’era grande interesse pera e le aspettative di questo match non sono state deluse. La russa, testa di serie numero 15, ha avuto lacon il punteggio di 6-2, 4-6, 7-5 in più di due ore e un quarto. Liudmilache era in totale controllo, avanti 6-2 4-2, ha perso il secondo, ma è stata più fredda nei momenti cruciali del terzo set. Affronterà Madison Keys che ha avuto lain due tiebreak di Irina Camelia Begu 7-6(3), 7-6(6) in due ore e undici minuti di match. Debutto convincente per la testa di serie numero 5 Maria Sakkari che ha superato con un netto 6-3, 6-2 ...