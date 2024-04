Wrestling | WWE - Triple H-The Roc - la coppia creativa ha funzionato

(Di giovedì 25 aprile 2024) Un evento che non ha deluso le aspettative di nessun fan e che entrerà, di diritto, tra i più riusciti degli ultimi anni. WrestleMania 40 è stato uno show costruito alla perfezione con il duoH-The Rock che si è ritrovato a lavorare insieme a distanza di anni dall’ultima volta. The Game recentemente si è espresso sulla collaborazione con l’attore di Hollywood, ex wrestler della WWE, raccontando qualche retroscena di una proficua alleanza. WWE, una grande WrestleMania 40 grazie al duoH-The Rock: “Bello lavorare con lui, mi sono divertito” “Posso solo immaginare quale sarà il futuro di The Rock. Ha le mani praticamente su tutto. Eravamo entusiasti di coinvolgerlo. Quando puoi avere la più grande Star del mondo, probabilmente, e vuole essere parte di ciò che facciamo in modo significativo e vuole farlo in un modo in cui non si limita ...

