Voci dal carcere | il sole dopo tanto buio

In occasione della Festa del Papà, Nanà mi consegna uno scritto forte, che muove le corde più intime dell’animo. “Caro papà, vorrei oggi poterti dire tante cose, quelle che forse dovrei sussurrarti tutti i giorni ma che vigliaccamente mi riduco mi riduco a dirti solo in questa ricorrenza che ti ... Continua a leggere>>

carcere minorile Beccaria di Milano, il garante: “Clima di terrore”/ “Agenti si sentivano padroni” - Francesco Maisto, garante dei detenuti del Comune di Milano: "Isola di illegalità, i giovani vivevano in un clima di terrore" ...

Continua a leggere>>

Iran, condannato a morte il rapper Toomaj: si era schierato con le proteste delle donne - In Iran, esortare a scendere in piazza a protestare può fare la differenza fra la vita e la morte. Così, una canzone in cui si schierava con le donne arrestate per il velo è costato una condanna alla ...

Continua a leggere>>

La «diplomazia intensiva» di Blinken - Il segretario di Stato americano, Antony Blinken, va in Cina. A Shangai andrà anche a una partita di pallacanestro. È la «partenza distensiva», come spiega Guido Santevecchi, di un viaggio che in real ...

Continua a leggere>>