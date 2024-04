Virtus - da questo finale si fa il futuro E intanto cambia lo sponsor tecnico

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 25 aprile 2024) Negli ultimi due incontri della regular season l’obiettivo dellasarà quello di chiudere questa fase al primo posto della classifica e affrontare poi i playoff dalla migliore posizione possibile. Quello che accadrà dai quarti in poi, invece, sarà importante per decidere quali saranno le fondamenta su cui costruire la nuova squadra. E’ da due anni che la V nera arriva a giocare la seriecon il serbatoio in riserva e quello che accadrà in questa ultima parte della stagione servirà anche per capire chi è in grado di reggere un ritmo fitto di impegni con più di 80 partite spalmate dalla fine di settembre alla prima metà di giugno. Un’agenda che, tra l’altro, dovrebbe infittirsi di impegni stando alle intenzioni del club che nel 2025 vorrebbe centrare anche i playoff di Eurolega. Ci sono giocatori come il capitano Marco Belinelli, il play ...