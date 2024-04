Vip4Padel | al via il nuovo talent sportivo condotto da Anthony Peth

(Di giovedì 25 aprile 2024) Oggi, giovedì 25 aprile 2024, in prima serata su SportItalia, in onda il primo appuntamento conin cui si sfidano due personaggi dello show biz che in coppia con due rispettivi “superfan”: ecco i volti noti pronti a giocare

Parte Vip4Padel in prima serata tutti i Giovedì alle 20.30 in esclusiva per Sportitalia , dal prossimo 25 aprile , il nuovo programma talent sportivo condotto da Anthony Peth uno dei volti più amati del piccolo schermo. Si tratta di una produzione inedita targata N&M Management, casa di ... Continua a leggere>>

Vip4Padel il nuovo programma di intrattenimento in onda su Sportitalia condotto da Anthony Peth Parte Vip4Padel in prima serata tutti i Giovedì alle 20.30 in esclusiva per Sportitalia , il nuovo programma talent sportivo condotto da Anthony Peth uno dei volti più amati del piccolo schermo. Si ... Continua a leggere>>

vip4padel, arriva il nuovo talent in prima serata - Arriva in Tv ‘vip4padel’: in prima serata tutti i giovedì alle 20.30 in esclusiva per Sportitalia il nuovo programma talent sportivo condotto da Anthony Peth, uno dei volti più amati del piccolo scher ...

Continua a leggere>>

vip4padel: al via su Sportitalia il nuovo format condotto da Anthony Peth - Al via vip4padel, il nuovo programma di intrattenimento in onda su Sportitalia nel primetime ogni giovedì a partire dalle 20.30. Trattasi di un talent ...

Continua a leggere>>

Padel, su Sportitalia il nuovo talent ‘vip4padel’ - Parte 'vip4padel': in prima serata tutti i giovedì alle 20.30 in esclusiva per Sportitalia il nuovo programma talent sportivo condotto da Anthony Peth, uno ...

Continua a leggere>>