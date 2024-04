Venezia - Vanoli | Partite come queste si preparano da sole

Ritorno al secondo posto per il Venezia di Vanoli che ha approfittato del KO della Cremonese per scavalcarla in classifica quando mancano 8 giornate alla fine del campionato di Serie B. Archiviato il KO di Como con 6 gol in due partite tra Palermo e Bari, per il lagunari è il momento di ...

Continua a leggere>>