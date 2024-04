Vasco Rossi frecciata a Sinner | Le tasse vanno pagate in Italia

(Di giovedì 25 aprile 2024) Pubblicato il 25 Aprile, 2024 La stoccata dinell’intervista rilasciata al Corriere della Sera: “Io ho mantenuto la residenza in, è una vergogna non pagare qui”. “Non pagare leè una vergogna”: così afferma, rivolgendo una critica pungente a numerosi personaggi famosi che vivono all’estero e usufruiscono delle leggi fiscali del paese di residenza. Recentemente, è tornato sulla scena Flavio Briatore, combattivo come sempre, criticato per essersi sottoposto a un intervento chirurgico al cuore presso il San Raffaele di Milano per un tumore benigno. E poi c’è Jannik, il protagonista indiscusso del 2024. Lontano dalle polemiche, risponde alle critiche spiegando la scelta di Montecarlo per ragioni professionali. Sebbene ...

Il ritorno di Vasco Rossi , l’anno scorso. Poi il nulla. Perché "per il 2024 non sono previsti concerti allo stadio ’Romeo Neri’". A fare il punto martedì sera in consiglio comunale è stato L’assessore allo sport e alla cultura Michele Lari, in ...

Due giorni di festa al Circolo sardo “Su Nuraghe” di Alessandria - ALESSANDRIA – Per la festa del popolo sardo, il circolo “Su Nuraghe” di Alessandria ha in serbo un fine settimana all’insegna di una grande festa con rievocazioni storiche, musica rock, karaoke e ...telecitynews24

Dopo vasco rossi il nulla. L’assessore: "Quest’anno niente concerti allo stadio. Ma avremo tanti eventi" - Michele Lari ammette: "Non abbiamo show in al ’Romeo Neri’ per il 2024. Sarà comunque un’estate di grande musica in città con gli spettacoli. della Notte rosa, della Rimini beach arena e molti altri a ...ilrestodelcarlino

Alessandria, Sa die de sa Sardigna è dedicata alle nuove generazioni - Per la festa del popolo sardo il circolo Su Nuraghe ha in serbo un ricco programma musicale con lo sguardo rivolto ai giovani.L’appuntamento è per sabato 27 e domenica 28 aprile negli ampi spazi della ...mediterranews