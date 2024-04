Vannacci si candida con la Lega alle Europee - Salvini | Nella nostra lista in tutti i collegi Il generale | Sarò indipendente

vannacci si candida con la Lega: «Sarò indipendente». L'annuncio di Salvini: «Porterà avanti le sue battaglie di libertà con noi» - Roberto vannacci si candida con la Lega alle prossime elezioni europee. Lo ha annunciato il ministro delle Infrastrutture e vicepremier Matteo Salvini in occasione della presentazione del ...

Continua a leggere>>

Roberto Salis a Roma: "Sia ultimo 25 aprile con Ilaria in carcere". E legge la lettera della figlia sul palco - Ilaria libera!”. Il leader della Lega ha proposto un confronto tv tra la candidata di Avs alle Europee 2024 Ilaria Salis e Roberto vannacci: la reazione del generale Chi è Ilaria Salis, in carcere in ...

Continua a leggere>>

Salvini candida vannacci alle Europee: “Sarà nella nostra lista in tutti i collegi” - Da Milano Matteo Salvini annuncia che il generale vannacci correrà con la Lega per le elezioni europee: sarà candidato in tutti i collegi elettorali ...

Continua a leggere>>