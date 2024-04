Valentini | De Zerbi può far bene ovunque - è pronto per il salto di qualità

De zerbi Milan, valentini lo consiglia: «È pronto per fare un salto in avanti» - De zerbi Milan, valentini lo consiglia: «È pronto per fare un salto in avanti». Le parole sull’allenatore Antonello valentini ha parlato a TMW Radio per analizzare il profilo di De zerbi, accostato an ...

Continua a leggere>>

IL PARERE - Damiani: "Conte sarebbe l'ideale per il Napoli, mi piacerebbe anche De zerbi" - A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Oscar Damiani, procuratore ed ex calciatore di Napoli, Milan e Inter: Come si può spiegare quanto può essere frustr ...

Continua a leggere>>

ON AIR - valentini: "De zerbi in Italia Il suo ritorno può essere un valore aggiunto per il nostro campionato" - Antonello valentini, ex dirigente FIGC, ha rilasciato alcune dichiarazioni su Roberto De zerbi a "Maracanà", trasmissione in onda su Tuttomercatoweb Radio: "Io credo che il ritorno di De zerbi in Ital ...

Continua a leggere>>