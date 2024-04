Uno sguardo esclusivo all' archivio delle iconiche t-shirt di Supreme

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di giovedì 25 aprile 2024) Come si possono riassumere 30 anni di? Per cogliere la profonda influenza che il negozio di skate ha esercitato su moda e cultura, fino a trasformarsi in un'azienda globale multimiliardaria, si potrebbe iniziare dalla graphic t-. Il 25 aprilepresenterà 30 Years: T-s 1994-2024, un'antologia in tre parti che racconta la straordinaria storia del marchio attraverso i suoi decenni di design di graphic t-. Si tratta di una storia ricca ed estesa: complessivamente, i volumi superano le 1.600 pagine.è oggi nota per le sue sofisticate collezioni di prêt-à-porter e le collaborazioni con la moda. Nell'aprile del 1994, quando il fondatore James Jebbia aprì la saracinesca del suo modesto negozio di skate su Lafayette Street, non c'era molto abbigliamento ...