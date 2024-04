Ue - Ita-Lufthans - Giorgetti incontra Vestager oggi a Bruxelles

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 25 aprile 2024) Strasburgo, 25 apr. (askanews) – Il ministro dell’Economia e Finanza, Giancarlo, incontrerà, dopo mezzogiorno, ala vicepresidente esecutiva della Commissione europea responsabile per la Concorrenza, Margrethe, per discutere della progetto di acquisizione della compagnia aerea italiana Ita da parte della tedescaa. Lo hanno confermato diverse fonti comunitarie da. La Commissione, agendo come antitrust comunitario, sta conducendo un’indagine approfondita sull’operazione, e ha chiesto alle due compagnie di attuare una serie di “rimedi” per evitare il rischio di posizione dominante da parte dell’operatore risultante dalla fusione, in particolare nell’aeroporto di Milano-Linate, e per garantire condizioni di concorrenza nella ...