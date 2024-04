Paura Perez, scontro con Azmoun: ferita alla testa e sangue in udinese-roma - UDINE - Brutto scontro tra Perez e Azmoun, pochi minuti dopo la ripresa della sfida tra Udinese e Roma (recupero della 32esima giornata di serie A, interrotta lo scorso 14 aprile al 72' dopo il proble ...

udinese-roma, scontro di testa Perez-Azmoun: in sangue il difensore bianconero - udinese-roma non porta bene. Dopo il trascorso con Ndicka, colto da un malore durante la prima parte del match disputata domenica 14 aprile, oggi in campo il recupero.

Udinese - Roma: le formazioni ufficiali - Alle 20 verranno recuperati i 18 minuti che mancano alla fine della sfida tra Udinese e Roma. Il match era stato interrotto per il malore accusa da N'Dicka. Adesso Udinese e Roma recupereranno ...

