Udinese-Roma - infortunio per Smalling durante la prosecuzione | problema inguinale

udinese-roma, le formazioni ufficiali del recupero: De Rossi schiera Dybala, Azmoun e Abraham - udinese-roma, le formazioni ufficiali del recupero: De Rossi schiera Dybala, Azmoun e Abraham - A.S. Roma - Alle 20 la Roma affronterà l' Udinese al Bluenergy Stadium, per concludere la partita int ...

Continua a leggere>>

Alle 20 udinese-roma, tutto in 18 minuti - Si riparte da un 1-1 maturato in circa 72 minuti di partita. Il recupero della 32a giornata tra udinese-roma è importante per entrambe le formazioni. I padroni di casa per concludere il campionato sen ...

Continua a leggere>>

Udinese - Roma: le formazioni ufficiali - Alle 20 verranno recuperati i 18 minuti che mancano alla fine della sfida tra Udinese e Roma. Il match era stato interrotto per il malore accusa da N'Dicka. Adesso Udinese e Roma recupereranno ...

Continua a leggere>>