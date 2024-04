Udinese-Roma 1-2 | Cristante porta i giallorossi alla vittoria

(Di giovedì 25 aprile 2024) Al Bluenergy Stadium si giocherà la 32° giornata di Serie A tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Alle 18 al Bluenergy Stadium va in scena la sfida tra, valida per la 32esima giornata del campionato di Serie A 2023/2024. PRIMO TEMPO Partita decisa fino a questo momento dal gol di

UDINE – La spedizione alle prossime olimpiadi degli atleti del Friuli Venezia Giulia non poteva avere un battesimo più entusiastico nello stadio della squadra che, insieme al suo nome, ha fatto conoscere nel mondo la sua città e la sua regione. Tra i protagonisti della passerella, l’icona della ... Continua a leggere>>

Colpo della Roma a Udine al 95': decisiva la rete di Bryan Cristante - Al bluenergy stadium la gara tra Udinese e Roma termina con il risultato di 1-2 con il gol di Cristante al 95'. La gara è ripresa dall'1-1 del 71' del match disputato quasi due settimane fa con le ...

Udinese-Roma 1-1, le formazioni ufficiali: difesa a tre, in campo Azmoun e Abraham - Al bluenergy si riparte dal 71' e dal risultato di 1-1. La partita, in programma il 18 aprile, era stata interrotta a causa del malore accusato in campo da Evan Ndicka. Di seguito la cronaca e il ...

