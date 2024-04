(Di giovedì 25 aprile 2024) Varsavia aiuterà Kiev a riportare ini suoiin età, in seguito alle nuove modifiche alle leggi sui passaporti e sul servizio consolare per gliucraini che vivono all'estero: lo ha detto il ministro della Difesa polacco Wladyslaw Kosiniak Kamysz. "Penso che molti polacchi siano indignati vedendo giovani ucraini negli alberghi e nei caffè, sentendo quanti sforzi dobbiamo fare per aiutare" Kiev, ha detto ieri Kosiniak-Kamysz ai media di polacchi. Il ministro ha sottolineato anche che Varsavia si era già offerta di aiutare l'a identificare i rifugiati che vivono ine che sono sotto obbligo. Laospita circa un milione di ucraini fuggiti dalla guerra totale della Russia. Il ministro degli Esteri ...

(Adnkronos) – oltre 50.000 morti per la Russia nella guerra in Ucraina . E' la Bbc a stimare le perdite subite da Mosca in oltre 2 anni di conflitto. Un bilancio arrotondato per difetto, a cui andrebbero aggiunte le cifre relative a milizie e ...

I dati della Bbc sulle perdite di Mosca dall'inizio della guerra oltre 50.000 morti per la Russia nella guerra in Ucraina . E' la Bbc a stimare le perdite subite da Mosca in oltre 2 anni di conflitto. Un bilancio arrotondato per difetto, a cui ...

Roma, 17 aprile 2023 - La Russia manda i suoi uomini a morire in una guerra che non doveva iniziare, sembra strano ricordare che il primo ad accusare il Cremlino di una strategia tritacarne, come ha fatto adesso un servizio servizio in lingua russa ...

ucraina, Polonia: favoriremo rimpatrio uomini in età militare - Varsavia aiuterà Kiev a riportare in ucraina i suoi uomini in età militare, in seguito alle nuove modifiche alle leggi sui passaporti e sul servizio consolare per gli uomini ucraini che vivono all'est ...ansa

Armi a Kiev. Casa Bianca: Biden inviò già a marzo missili Atacms - Varsavia: "Favoriremo il rimpatrio in ucraina degli uomini in età militare" La Polonia aiuterà Kiev a riportare in ucraina i suoi uomini in età militare, in seguito alle nuove modifiche alle leggi sui ...msn

L'estenuante lavoro degli sminatori nei campi ucraini - Dovgenka (ucraina), 24 apr. (askanews) - Questo è Dovgenke, un piccolo villaggio ucraino vicino al confine tra l'Oblast' di Charkiv e l'Oblast' di Donec'k. Da almeno due anni, gli abitanti sono abitua ...quotidiano