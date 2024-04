(Di giovedì 25 aprile 2024) “Se non fai i macaron non sei nessuno”, si potrebbe riassumere girando per le pasticcerie ritenute di alto livello. E allora i baci di dama? I cannoncini alla crema? E le mitiche tartellette alla frutta; che hanno fatto di male? Certamente, occorre distinguere. Il repertorio di cui sopra —...

Andare i Pensione dovrebbe essere un evento piacevole, ma a causa delle normative vigenti può trasformarsi in un incubo. Chi è vicino alla quiescenza deve affrontare calcoli e strategie che sono spesso complicatissime, inoltre il Governo (almeno quello attuale) non aiuta, perché sta stringendo ... Continua a leggere>>

tutti fanno dolci stranieri. Ma perché la classica pasticceria italiana non interessa più - “Se non fai i macaron non sei nessuno”, si potrebbe riassumere girando per le pasticcerie ritenute di alto livello. E allora i baci di dama I cannoncini alla crema E le mitiche tartellette alla frut ...

Continua a leggere>>