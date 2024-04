Tumore al cervello - la cura è l’immunoterapia

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 25 aprile 2024) Siena, 25 aprile 2024 – Il glioblastoma multiforme,dell’encefalo, affrontabile congrazie ai farmaci epigenetici: questo approccio è al centro di una ricerca della Fondazione NIBIT, con il contributo di Fondazione AIRC, presentata al congresso dell’American Association for cancer research a San Diego e i risultati sono stati pubblicati sul ’Journal of Translational Medicine’. Il farmaco epigenetico è la guadecitabina, in grado di cambiare le caratteristiche biologiche del glioblastoma: quando sono trattate con questo composto, le cellule tumorali diventano riconoscibili da parte del sistema immunitario e possono essere eliminate. Da quando è stato identificato ai primi del Novecento, il glioblastoma multiforme è stato considerato uncerebrale difficile da trattare. Gli studi condotti sino a oggi hanno ...