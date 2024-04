Trenta ore per la vita - la nuova campagna Rai sino a domenica 28

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di giovedì 25 aprile 2024)ore per laè laRai fino a28 aprile28 “Ore per la” sarà presente per una settimana su tutte le reti RAI per unarivolta alla realizzazione di importanti obiettivi nel campo dell’assistenza alle famiglie con figli gravemente malati. Perché quando un bambino è colpito da una grave malattia l’intera famiglia ne soffre e, spesso, intraprende una vera e propria migrazione, sovente da Sud a Nord, alla ricerca del centro clinico più specializzato. Ed è per questo che, in collaborazione con la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS, vogliamo costruire la “Casa dei Bambini”, una struttura all’interno ...