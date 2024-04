Tre concorsi per ’Mazzini’

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 25 aprile 2024) La sezione lunense dell’Istituto internazionale di studi liguri bandisce treper l’assegnazione di altrettanti premi di ricerca per un totale di 500 euro. Si tratta della seconda edizione del Premio ‘Ubaldo Mazzini’, ideato e curato dal giovane studioso spezzino Diego Borri, con i premi così suddivisi: premio di laurea magistrale e di dottorato, del valore di 250 euro; progetto di ricerca per 150 euro; tesine di maturità o ricerca di scuola superiore di 100 euro. I premi, proposti e finanziati proprio da Borri, socio della Sezione, sono destinati a progetti per l’indagine di aspetti storico-archeologici e culturali del Golfo della Spezia, inteso quale territorio amministrativamente articolato nei Comuni di Ameglia, La Spezia, Lerici e Porto Venere. "I tre premi hanno il primario obiettivo di incentivare lo studio e la ricerca di un’area di straordinaria ...