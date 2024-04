Trasimeno - tripudio di fiori e colori Ecco la Festa del Tulipano

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 25 aprile 2024) Con la “spetalatura“ iniziata martedì e l’attaccatura del milione di petali disui carri allegorici dell’edizione 2024, andata avanti tutta la notte (circa 200 le persone coinvolte), parte il primo atto della 54esima edizione della “del“. Sarà dunque un 25 aprile dial lago. E con una speciale dedica all’acqua, tema dell’anno, e a quattro dei “Borghi più belli d’Italia“. La prima parata dei carri allegorici (2,5 metri di larghezza per oltre 10 metri di lunghezza e 7 di altezza), che prenderà il via dal giardino adiacente la sede municipale di Palazzo della Corgna alle 15, vedrà protagoniste le cittadine di Bevagna, Gardone Riviera (Bs), Nemi (Rm) e Orta San Giulio (No), con le proprie tradizioni e tipicità. In tutta la loro maestosità ...