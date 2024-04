Torino Due giornate informative con la Fondazione per l’osteoporosi

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di giovedì 25 aprile 2024) Laper(osteoporosi@osteoporosi.org) ha programmato un importante evento che si terrà a, in via Po 18, nella sede dell’Accademia di Medicina e che si articolerà in due distinti momenti: il primo, a carattere formativo per il Medici, si terrà il 3 maggio 2024 ed il secondo, il 4 maggio, sarà invece una giornata divulgativa per la popolazione in generale. Il professor Giancarlo Isaia, Presidente dellaper, segnala che “abbiamo voluto conferire all’evento formativo una caratteristica molto innovativa: i Relatori non svilupperanno come di consueto, interventi preordinati su vari temi scientifici, ma risponderanno in pochi minuti ad una serie di quesiti che abbiamo predisposto e che sono visibili al seguente link: 4° ...