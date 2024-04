Tennis - Casadei e Pambianco in Messico per i mondiali over 55

(Di giovedì 25 aprile 2024) Oggi Enrico, maestro delClub Faenza, parte per Città del, dove dal 28 aprile al 3 maggio parteciperà aiper nazioni55. A rappresentare la nazionale italiana, oltre a lui, ci saranno il forlivese Paolo, il grossetano Marco Filippeschi e il bolognese Giovanni Pacchioni. "Le ambizioni sono alte: con Francia e Stati Uniti, siamo nel lotto per le favorite al titolo mondiale", dicealla vigilia del viaggio in. L’anno scorso la squadra italiana fu sfortunatamente sconfitta in finale dalla Francia. Stavolta ci riprà.

Enrico casadei, maestro del tennis Club Faenza, ai Mondiali messicani over 55 con la nazionale italiana - Domani Enrico casadei, maestro del tennis Club Faenza, parte per Città del Messico, dove dal 28 aprile al 3 maggio parteciperà ai mondiali per nazioni ...ravennanotizie

tennis Club Faenza, il maestro Enrico casadei ai Mondiali messicani over 55 con la nazionale italiana - Domani Enrico casadei, maestro del tennis Club Faenza, parte per Città del Messico, dove dal 28 aprile al 3 maggio parteciperà ai mondiali per nazioni over 55. A rappresentare la nazionale italiana, o ...ravennawebtv

Gli Italiani a Le Siepi di Cervia. Von Eckermann rivince la Coppa del Mondo. Martinengo, tris tricolore. Exploit verso Piazza di Siena - Giulia Martinengo Marquet vince il terzo titolo tricolore in equitazione, nonostante due errori nella gara decisiva. Prossimo obiettivo: Csio di Coppa delle Nazioni a Gorla Minore. Henrik von Eckerman ...msn