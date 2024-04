Tennis - Billie Jean King Cup | eliminati i gironi nelle Finals

(Di giovedì 25 aprile 2024) LaCup cambia il formato. Le dodici squadre non saranno divise per, ma a Siviglia – città che ospiterà le– andranno in scena gli incontri ad eliminazione diretta. Le otto squadre non teste di serie si sfideranno nel primo turno. Le vincitrici troveranno poi le teste di serie nei quarti di finale. Lesono in programma tra il 12 e il 20 novembre, in un periodo molto intenso: dal 10 al 17 andranno in scena le Nitto ATPa Torino e dal 19 si aprirà la Davis Cup a Malaga. Il sorteggio è previsto per la giornata del 30 aprile alle ore 11:00. L’Italia è qualificata per diritto, in quanto finalista nel 2023, insieme al Canada – campione in carica -, la Spagna – Paese ospitante – e la ...

