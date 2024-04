(Di giovedì 25 aprile 2024) (Adnkronos) – In collaborazione cone: T. F. Fashionè diventata una destinazione di riferimento per gliin cerca di offerte imbattibili. Il suo modello "direttamente dalla fabbrica" si traduce in prezzi sempre più bassi e la rende una delle app dipiù popolari al mondo. Dal suo debutto negli Stati Uniti nel settembre

temu: shopping sicuro per acquirenti esperti - temu è diventata una destinazione di riferimento per gli acquirenti in cerca di offerte imbattibili. Il suo modello "direttamente dalla fabbrica" si traduce in prezzi sempre più bassi e la rende una d ...adnkronos

Maxi-multa ad Amazon per gli acquisti periodici «È una pratica scorretta» - IL CASO ROMA In Italia il commercio online vale oltre 80 miliardi di euro all’anno, nel 2025 supererà quota cento. Abbiamo consegnato i nostri dati, i nostri desideri e le ...ilmessaggero