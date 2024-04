Telesina - nuovo incidente stradale | nessun ferito

Leggi tutta la notizia su anteprima24

A due giorni dal tamponamento a catena la 372 è stata teatro dell'ennesimo scontro tra vetture di fatto nella stessa zona tra gli svincoli di Paupisi e Ponte a 2 chilometri circa dall'impianto semaforico mobile che disciplina il senso unico alternato sul viadotto in manutenzione straordinaria da parte dell'Anas. Per cause in corso d'accertamento sono venite a collisione un Audi A4 e una DS3. Fortunatamente a seguito dell'impatto nessuna persona è rimasta ferita sebbene le auto abbiano riportato gravi danni e ferme accanto al guard rail, il traffico registra forti rallentamenti. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Benevento per effettuare i rilievi.