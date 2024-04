"tassi restrittivi finché necessario". E sulla Bce scoppia la polemica - Non sono mancate le critiche al Bollettino di Bruxelles. Il Senatore Gelmetti (FdI) ha parlato di una "politica dei tassi scellerata" ...ilgiornale

Bce: "Inflazione Eurozona continua a decelerare, crescita in ripresa graduale in 2024" - Mentre l’ inflazione complessiva nell'Eurozona "continua gradualmente il suo percorso disinflazionistico, di riflesso al calo dei tassi di crescita per beni alimentari e beni industriali non energetic ...adnkronos

La BCE si prepara per un taglio dei tassi a giugno - La Banca Centrale Europea (BCE) si sta preparando per un'importante decisione a giugno: probabilmente ridurrà i tassi di interesse per la prima ... la BCE allenterà la sua politica monetaria ...informazione