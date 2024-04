Stasera su NOVE debutta lo show in cui i comici si sfidano a colpi di improvvisazione

L’ intuito femminile di Lolita colpisce ancora . Contro l’opinione di tutti i suoi collaoratori, si incaponisce in un’indagine che si trasforma a ogni passo. stasera in tv su Rai 1 alle 21.30 va in onda la terza puntata di Le indagini di Lolita Lobosco 3. Un appuntamento che conquista una media di 5 ... Continua a leggere>>

Eccellenze MeridionaliStasera in tv, Johnny Depp torna con un film capolavoro tra mistero e colpi di scena: ecco dove vederlo Oggi in prima serata va in onda un film con Johnny Depp da non perdere, un giallo intrigante e coinvolgente che tiene incollati allo schermo. Alle 21.10 su Rai Movie ...

Continua a leggere>>