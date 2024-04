Stalker ammonita dal questore - perseguitava e minacciava l’ex

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 25 aprile 2024) Carrara, 25 aprile 2024 – Erano pesanti atti persecutori quelli messi in atto da una donna nei confronti di un 46enne di Carrara con cui aveva avuto un rapporto occasionale ma che pretendeva diventasse una relazione stabile. Appostamenti, inseguimenti con l’auto, che non hanno risparmiato nessuno dei familiari dell’uomo, sempre più frequenti, tanto da arrivare a pregiudicare sia la sua sfera privata legata all’ambito familiare che l’ambiente lavorativo. Così l’uomo si è deciso a denunciarla e ilSanti Allegra ha emesso un provvedimento di ammonimento per stalking. E’ il settimo per atti persecutori dall’inizio dell’anno emesso per arginare lo stalking, fenomeno odioso che quasi sempre ha donne come vittime ma questa volta vede i ruoli invertiti. E’ partito tutto da un incontro occasionale tra il carrarese e la donna, quasi coetanea, che poi si è ...