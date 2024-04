Skims - il brand di Kim Kardashian arriva anche in Italia

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di giovedì 25 aprile 2024)in. Ildi shapewear di Kimapproda con il suo primo pop-up storea Milano. Ma fino a quando? Kimha dato vita a quello che oggi tutti definiscono un impero dello shapewear. Tutto è nato nel 2019, anno in cui il Covid-19 non era neppure stato preso in considerazione e che probabilmente non avrebbe neppure potuto fermare l’ascesa didi intimo modellante pensato e lanciato sul mercato dalla più famosa della famiglia, è in arrivoinper la prima volta. La sua permanenza, però, potrebbe essere alquanto breve, perché il suo sarà un pop-up store. Crediti: ...