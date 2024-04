Simone Susinna dopo il flirt con Elisa Visari paparazzato insieme all’ex moglie di una star del cinema | ecco chi

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di giovedì 25 aprile 2024)ha colpito ancora? L’attore, ex naufrago di una passata edizione de L’Isola dei Famosi,il famigeratocon, che stando ai rumor – gli avrebbe causato una lite con Andrea Damante, ex della giovane modella, avrebbe trascorso la notte in compagnia dell’exdi un noto attore internazionale. La donna in questione sarebbe la bellissima modella italo-francese Tina Kunakey, fresca di separazione da Vincent Cassel. I due si erano sposati il 24 agosto 2018. Il 19 aprile 2019 la coppia ha dato alla luce la piccola Amazonie. Un anno fa però,una serie di rumor mai smentiti, il sorprendente annuncio della separazione. Per il celebre attore e produttore francese si trattava delle seconde nozze. Vincent aveva sposato ...