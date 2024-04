Si allenavano in gruppo per picchiare più forte Risse fra minorenni - indagini chiuse per 24 ragazzini

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 25 aprile 2024) Prato, 25 aprile 2024 – Sono statelea carico dei 24accusati di rissa aggravata e lesioni in seguito alle tre violenteavvenuti nel febbraio dell’anno scorso fra i giardini di via Colombo e quelli di via Vivaldi. La procura dei Minori di Firenze ha recapitato l’avviso di chiusuraai 24 indagati, tutti, metà cinesi e metà italiani fra i 15 e i 16 anni, alcuni anche minori di 14 anni, che facevano parte delle due bande rivali che si affrontarono a colpi di spranghe, tubi di ferro e perfino martello. In particolare, nelle rissa del 21 febbraio 2023 ai giardini di via Colombo, un ragazzino italiano di 14 anni riportò la frattura della calotta cranica e venne operato di urgenza al Meyer dove gli venne applicata una placca di metallo in ...