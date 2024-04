Serve una nuova Liberazione Dall’ignoranza

(Di giovedì 25 aprile 2024) C’è una vera emergenza in Italia, unaforma, molto più subdola, di fascismo. Il fascismo dell’ignoranza. I giovani dice un sondaggio di Noto sono in massa antifascisti, ma dove lo hanno studiato, analizzato, capito, su tik tok? Gli scandali sulle università fasulle, con professori e rettori compiacenti, i diplomifici del 5×1, che basta che paghi, e non ti fai vedere, ed hai un pezzo di carta,valido per non si sa cosa, visto il fallimento dell’incontro tra domanda e offerta di lavoro, gli strafalcioni da anni di ministri, le Iene che inseguono i parlamentari che non passerebbero un test Invalsi, il bassissimo numero di laureati rispetto ai paesi europei, e di contro l’altissimo numero di analfabeti, l’enorme dispersione scolastica nelle periferie italiane, sta diventando un regime, il regime dell’ignoranza. Al ministero della Cultura c’è il San Giuliano di ...

"Dedicata a te", non è il vecchio successo dei Matia Bazar ma la Nuova misura adottata dal Governo per aiutare le famiglie più in difficoltà ad affrontare la spesa di tutti i giorni e la benzina. Si tratta di 460 euro al mese per un totale di 600 ...

Il Commissario straordinario alla guida del Municipio scrive una lettera durissima: “Se non annullate il procedimento in corso potremmo anche andare in tribunale”

"Dedicata a te", non è il vecchio successo dei Matia Bazar ma la Nuova misura adottata dal Governo per aiutare le famiglie più in difficoltà ad affrontare la spesa di tutti i giorni e la benzina. Si tratta di 460 euro al mese per un totale di 600 ...

Monza, assalto a Perugia. Eccheli alza l’asticella:: "Essere qui non ci basta" - I ragazzi del Consorzio hanno già fatto un’impresa da annali eliminando alla bella la Cucine Lube Civitanova e l’Itas Trentino ma ora si trovano in una condizione nuova: contro i marchigiani infatti ...ilgiorno

Milan, per il dopo Pioli spunta Van Bommel - In casa Milan continuano i cast per il nuovo tecnico, con un nuovo nome che sembra essere in pole position per sostituire Stefano Pioli. La stagione del Milan è ormai da considerarsi… Leggi ...informazione

Nuove regole per i bagnini della Liguria, in arrivo il casco obbligatorio - Sempre più attrezzature e per i bagni mansioni condivise, l’ordinanza 2024 detta la linea ai baywatch della Riviera ...ilsecoloxix