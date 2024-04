Serie c Riccione a valanga sul campo del Chieti

(Di giovedì 25 aprile 2024) La Femminiledimostra suldelche la sconfitta con la capolista non ha lasciato nessun segno. Cinque gol realizzati e terzo posto riconquistato grazie alle reti di Pederzani, Schipa (doppietta per lei), Edoci e Scarpelli. Femminile: Casarasa, Calli, Neddar, Edoci (39’ st Di Pietro), Bauce (24’ St Scarpelli), Piazza (37’ st Saraniti), Schipa (19’ st Bonora), Pederzani, Tiberio, Remondini, Costantini (13’ st Grillo).C. Girone B (24ª giornata): Perugia-Sudtirol 1-9,-Femminile0-5, Condor Treviso-Villorba 1-0, Jesina-Venezia 1985 1-4, Triestina-Padova 1-3, Venezia-Trento 1-0, Vicenza-Accademia Spal 3-0. A riposo il Meran. Classifica: Meran 54; Venezia 47; Femminile, 44; Sudtirol 43; Trento, ...

Una casa per il riccione Rugby Club - A pochi mesi dall’esordio, il riccione Rugby Club ha trovato casa. L’assessore allo Sport, Simone Imola ha concesso uno spazio aperto in viale Bergamo, a San Lorenzo, dove poter svolgere l’attività in ...ilrestodelcarlino

Idee per il 25 aprile: parchi Costa con tanti appuntamenti anche in caso di maltempo - Con i percorsi al coperto, Acquario di Cattolica e Oltremare sono destinazioni anche in caso il meteo faccia le bizze ...altarimini

Appena nato, il riccione Rugby fa passi da gigante: nuovo spazio a San Lorenzo per giocare - L’idea di sviluppare l’attività in uno spazio aperto a tutti e in qualsiasi orario sposa in pieno il concetto anglosassone dei campi da gioco da rugby periferici ...riminitoday