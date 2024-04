Serata in contrada Robur ospite d’onore nel rione di Camollia L’abbraccio dell’Istrice a squadra e staff

(Di giovedì 25 aprile 2024) Il tour dellanelle Contrade è quasi giunto al termine: nelladi martedì una delegazione bianconera ha fatto tappa indi appartenenza dello storico e apprezzatissimo massaggiatore Ezio Targi. I giocatori e lo, mister Magrini, fresco di rinnovo, in testa, hanno avuto modo di visitare la chiesa e il museo della, attraverso una visita guidata, per poi concludere con la cena di rito insieme agli istriciaioli, con il tradizionale scambio dei doni. "A nome di tutta la società – si legge nella nota del club bianconero –, si ringrazia l’onorando priore Emanuele Squarci, il vicario generale Simone Ceccatelli, il presidente di società Andrea Masti e tutte le persone presenti che hanno contribuito ...

