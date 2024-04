Scomparso da oltre un mese | l’appello angosciato della madre di Stefan Galiceanu

Leggi tutta la notizia su lortica

(Di giovedì 25 aprile 2024), un giovane residente di 29 anni a Palazzo del Pero, nel Comune di Arezzo, è misteriosamentedal primo aprile di quest’anno. La sua scomparsa ha gettato nella disperazione la sua famiglia, che ha lanciato un appello commovente durante la trasmissione televisiva “Chi l’ha visto”. Ladiha rivolto un appello disperato, implorando chiunque abbia informazioni sulla sorte del figlio di farsi avanti.è stato visto per l’ultima volta allontanarsi da Città di Castello a bordosua auto, una Ford Fiesta blu scuro con targa DP523EE. Da allora, non c’è stato alcun segno di vita da parte sua. La famiglia teme chepossa trovarsi in difficoltà, poiché non ha con sé né il telefono né i documenti, a eccezione ...