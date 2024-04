Sciopero dei giornalisti Rai, Mattarella: "Il pluralismo è irrinunciabile" - «Anche l’informazione è attraversata da cambiamenti epocali. La velocità delle trasformazioni rischia di incidere su pilastri della nostra stessa ...

Continua a leggere>>

“Adrian Newey sta per lasciare la Red Bull”: decisivo lo scandalo Sexgate. Il miglior progettista di sempre diventa un’occasione per la Ferrari - “ Adrian Newey è pronto a lasciare la Red Bull, per le controversie nate dopo lo scandalo ‘ Sexgate ‘ che ha coinvolto il team principal Christian Horner ”. È la bomba lanciata a sorpresa nel pomerigg ...

Continua a leggere>>

La lezione di Mattarella su libertà di stampa e pluralismo nella giornata del 25 aprile: i giornali pilastro della democrazia - Dalla libertà della stampa si misura il tasso di democrazia di un Paese. Una considerazione che non deve mai essere scontata, come mai devono considerarsi scontati i diritti e la difesa degli stessi, ...

Continua a leggere>>