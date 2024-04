Sardegna | si accascia a terra e muore all’improvviso a 22 anni

“Hanno vinto per 3mila voti. Dai, su…”. Intercettata da Fanpage mentre entrava nella sede di FdI a via della Scrofa, Arianna Meloni ha riportato i ragionamenti sul voto in Sardegna all’essenzialità dei numeri. Una battuta che non cancella l’analisi, anche autocritica, in atto nel centrodestra, ma ...

Continua a leggere>>

Roma, 26 feb. (Adnkronos) – “Alessandra Todde e il centrosinistra hanno vinto una sfida importante, in una terra ostaggio delle destre e del malgoverno. Da oggi la Sardegna volta pagina. Un grande in bocca al lupo a lei e agli eletti del Pd in consiglio regionale. Ora lavoriamo per dare ...

Continua a leggere>>